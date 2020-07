Ritrovato l'escursionista 28enne che risultava disperso in Val Grande. Il giovane, residente nella provincia di Varese, si era recato nel Parco Nazionale da Colloro lo scorso giovedì e sarebbe dovuto rincasare ieri. Non vedendolo rientrare la compagna ha fatto scattare l'allarme. Alle ricerche hanno partecipato Soccorso Alpino e Sagf. L'escursionista si era solo attardato nel rientrare e sta bene, in questo momento sta per essere trasferito fuori dalla Val Grande.