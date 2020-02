''Cambiamo con Toti'': parte da Domodossola l'avventura del nuovo partito nel VCO

Ermanno Savoia sarà coordinatore provinciale; Fabio Basta responsabile della comunicazione; Carlo Crapanzano responsabile per l’Ossola. Comincia da qui e da loro il cammino nel VCO di ‘’Cambiamo con Toti’’, il partito fondato da Giovanni Toti, governatore della Liguria che ha lasciato Forza Italia per una nuova avventura nel mondo della politica.

Lo annuncia Massimo Berutti, senatore, ex sindaco di Tortona, coordinatore regionale del nuovo partito. La presentazione sabato mattina a Domodossola, presente una quindicina di persone.

Berutti ha tracciato i motivi di questa scelta che passa dal VCO per ‘’costruire la rete nazionale’’. Lui stesso ha lasciato Forza Italia per seguire Toti che, dice, ‘’in Liguria ha dato un segnale importante. Stiamo formando un partito moderato, liberale, democratico e riformista. Capace di dare il suo contributo di idee e di contenuti per lo sviluppo del Paese. Una politica non urlata ma determinata ’’.

Il senatore alessandrino parla di una ‘’scuola di formazione politica’’ per evitare che uno arrivi in parlamento ‘’senza neppur aver fatto l’amministratore di condominio’’. L’avventura nel VCO di ‘’Cambiamo con Toti’’ inizia a Domodossola. Obiettivo il tesseramento dei soci e poi i congressi.

Ne fanno parte Ermanno Savoia, sindaco di Crodo; Fabio Basta, consigliere comunale a Domodossola; l’avvocato Carlo Crapanzano.

La presentazione servita anche per parlare dei problemi locali come la possibile perdita del Crodino, la carenza d’organico delle forze dell’ordine, il tema della sanità nel VCO.

''Lo scandalo sull'ospedale - dice Berutti - è che non ci sia una programmazione, che l'azione non sia sorretta da un piano provinciale e regionale''.