Guida al voto per le Regionali

Domenica 26 maggio, in Piemonte, si vota per eleggere il presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 e i piemontesi potranno scegliere sulla scheda verde il nome del prossimo presidente della Regione tra i quattro candidati: Sergio Chiamparino per il centrosinistra, Alberto Cirio per il centrodestra, Giorgio Bertola per il Movimento 5 Stelle e Valter Boero per i Popolo della Famiglia.

MODALITÀ DI ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Il Consiglio regionale è composto dal Presidente della Giunta regionale e da 50 consiglieri.

E' eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

40 seggi sono assegnati nelle circoscrizioni provinciali col sistema elettorale proporzionale (quozienti interi e resti più alti).

10 seggi, corrispondenti ai candidati della lista regionale del Presidente regionale eletto, (listino regionale) sono assegnati col sistema maggioritario.

Tale assegnazione maggioritaria si dimezza a 5 seggi (e cioè i primi 5 candidati del listino) nel caso in cui le liste provinciali collegate al Presidente eletto abbiano già ottenuto 25 dei 40 seggi proporzionali.

Dettaglio dei seggi assegnati con il sistema proporzionale

CIRCOSCRIZIONI Popolazione censimento generale del 21 ottobre 2001 Seggi spettanti ad ogni circoscrizione Alessandria 427229 4 Asti 217573 2 Biella 182192 2 Cuneo 586378 5 Novara 365559 3 Torino 2247780 21 Verbano-Cusio-Ossola 160264 1 Vercelli 176941 2 TOT. 4363916 40

L’assegnazione dei 40 seggi proporzionali è effettuata secondo le seguenti modalità:

- i voti di ciascuna lista circoscrizionale vengono divisi per un quoziente (totale dei voti di tutte le liste della circoscrizione diviso il numero dei seggi della circoscrizione aumentato di una unità). Il numero intero di tale divisione corrisponde ai seggi assegnati a quoziente intero alla lista.

- i seggi rimanenti vengono assegnati in un collegio unico regionale ai gruppi di liste, ovvero all’insieme delle liste provinciali presentate in tutte le circoscrizioni, con il sistema proporzionale dei quozienti interi e dei resti più alti sulla base dei voti residui di ciascun gruppo di liste, che corrispondono a quelli che non sono stati sufficienti per ottenere nelle circoscrizioni un seggio a quoziente intero o che eccedono quelli necessari alla sua conquista.

- sulla base di una graduatoria decrescente ottenuta dividendo i resti di ciascuna lista circoscrizione per il relativo quoziente circoscrizionale si procede all’assegnazione nelle circoscrizionI dei seggi ottenuti da ciascun gruppo di liste nel collegio unico regionale.

È prevista una soglia di sbarramento del 3% dei voti validi per il gruppo di liste provinciali, a meno che tale gruppo sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5%.

È anche eletto consigliere anche il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. A tal fine viene riservato l’ultimo seggio assegnato alle liste circoscrizionali collegate al Presidente secondo classificato.

DATI DEMOGRAFICI

POPOLAZIONE AL 01/01/2018 (dati fonte ISTAT)

Maschi 2.123.610

Femmine 2.252.255

Totale 4.375.865

POPOLAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI REGIONALI, SUDDIVISA PER GENERE, AL 1° GENNAIO 2018

Circoscrizioni Maschi Femmine Totale Torino 1 096 998 1 172 122 2 269 120 Vercelli 83 449 88 858 172 307 Novara 179 715 189 880 369 595 Cuneo 290 059 298 500 588 559 Asti 105 529 110 355 215 884 Alessandria 205 726 218 448 424 174 Biella 84 921 92 146 177 067 Verbano-Cusio-Ossola 77 213 81 946 159 159 Totale 2.123.610 2.252.255 4.375.865

CORPO ELETTORALE(al 45° giorno antecedente quello delle elezioni – dati fonte Ministero Interni)

Maschi 1.752.600

Femmine 1.869.196

Totale 3.621.796

DICIOTTENNI PARTECIPANTI AL VOTO SUDDIVISI PER GENERE(dato aggiornato al 31/12/2018 - dati fonte Ministero Interni)

Maschi 9540

Femmine 9215

DATI SULLA PARTECIPAZIONE AL VOTO

ELEZIONI REGIONALI IN PIEMONTE

Anno Elettori Votanti Percentuale 2014 3.620.349 2.405.228 66,44% 2010 3.635.069 2.338.487 64,33% 2005 3.651.878 2.606.687 71,38% 2000 3.671.146 2.641.647 71,96%

ELEZIONI REGIONALI SVOLTE NEL 2019 (REGIONI A STATUTO ORDINARIO)

Regione Abruzzo Elettori 1.211.204 Votanti 643.87 pari al 53,11%

Regione Basilicata Elettori 573.970 Votanti 307.188 pari al 53,52%

NUMERO LISTE E CANDIDATI ALLE ELEZIONI REGIONALI

2019

Liste circoscrizionali 14

Candidati circoscrizionali 537

Candidati presidente e relative liste regionali 4

Candidati liste regionali (listino) 40

I curriculum vitae e i certificati penale dei candidati sono pubblicati, ai sensi della legge 3/2019, sui siti internet dei rispettivi partiti e movimenti politici il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni, nonché, entro il settimo giorno antecedente, in un’apposita sezione del sito della Regione Piemonte, denominata “Elezioni trasparenti”.

https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/organi/elezioni-regionali/elezioni-trasparenti

Numero seggi elettorali 4807

2014

Liste circoscrizionali 14

Candidati presidente e relative liste regionali 6

Schede non valide 160.726, di cui 66.345 schede bianche e 94.381 schede nulle.

RISULTATI ELEZIONI REGIONALI 25 MAGGIO 2014

LISTE CIRCOSCRIZIONALI VOTI % SEGGI Partito Democratico 704.541 36,17 24 Chiamparino per il Piemonte 94.615 4,86 2 Moderati 47.901 2,46 2 Sinistra Ecologia Liberta' 40873 2,10 2 Scelta civica 29.313 1,50 2 Forza Italia 302.743 15,54 7 Lega Nord-Basta Euro 141.741 7,28 2 Movimento 5 stelle Beppegrillo.it 396.295 20,35 8 Fratelli d’Italia - Alleanza nazionale 72.776 3,74 1