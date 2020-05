Test sierologico nazionale: inizialmente diffidenti i cittadini contattati

È iniziata lunedì la selezione delle persone che si sottoporranno al test sierologico nazionale. "Se doveste ricevete una chiamata da un numero che inizia con 06-5510 è la Croce Rossa Italiana non è uno stalker, non è una truffa telefonica, ma è un servizio che potete rendere al vostro Paese attraverso un piccolo prelievo venoso" ha dovuto precisare il presidente della Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca. Infatti nelle prime ore le persone contattate dagli oltre 700 volontari si sono mostrate diffidenti, tanto che l'associazione che si occupa di trovare i candidati al prelievo ha preferito diramare un comunicato per tranquillizzare la gente, ma dopo un'inizio incerto la risposta sembra confortante.

L'indagine, promossa dal Ministero della Salute in collaborazione con l’ISTAT, permetterà di capire esattamente cosa è successo nel Paese sulla diffusione del nuovo coronavirus il campione, su scala nazionale, coinvolgerà 150.000 persone, in Piemonte 8.099.