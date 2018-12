'Dal riso al Rosa', il 15 e 16 dicembre un incontro tra le Aree protette dell'Alto Piemonte

Spetta all'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia ospitare la seconda edizione dell'evento annuale "Dal Riso al Rosa: tre parchi, tre nature, tre culture, tre territori", che unisce, oltre al citato Ente valsesiano, gli Enti di gestione delle aree protette dell'Ossola e quelle del Ticino e Lago Maggiore. L'obiettivo principale dei tre Enti è quello di valorizzare il territorio dell'Alto Piemonte, promuovendo le Aree protette con particolare riferimento alla loro natura, cultura, storia, economia e tradizioni; l'Alto Piemonte si presenta infatti come un territorio straordinariamente ricco di biodiversità e di endemismi di flora e fauna, ma anche di storia e tradizioni ancora presenti nella vita delle comunità locali.



L'evento sarà articolato in due giornate, con il seguente programma



Sabato 15 dicembre 2018, ore 09.30: Convegno c/o Centro Congressi Palazzo d'Adda - Varallo (VC)

Associazioni fondiarie, uno strumento per ritornare a vivere i ter ritori montani.

Esperienze a confronto

La legge regionale n. 21 del 2 novembre 2015 "Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali", si prefigge l'obiettivo di combattere lo spopolamento di colline e montagne piemontesi, ricomponendo il puzzle delle proprietà terriere frammentate e dei campi abbandonati, attraverso la costituzione di libere associazioni fondiarie.

L'incontro, aperto a tutti i soggetti pubblici e privati interessati, intende presentare, in occasione del riconoscimento regionale dell'Associazione Fondiaria "Alpe Sorbella " e dell'avvio del progetto del Comune di Vocca, il programma regionale per favorire la costituzione delle "Associazioni fondiarie", conoscere le esperienze più significative sino ad ora avviate in Piemonte e proporre eventuali suggerimenti per favorirne la diffusione e le attività.



Il Convegno è organizzato con la collaborazione del Comune di Varallo e dell 'Unione Montana Valsesia



Domenica 16 dicembre 2018, ore 10.00 c/o Municipio di Boca (NO)

Un Parco da gustare.

Le Terre del Boca: passeggiata alla scoperta dei vigneti del Parco del Monte Fenera

Escursione tra i vigneti della zona di Montalbano con illustrazione delle cascine e delle vigne allevate "alla Maggiorina", secondo l'antica tradizione locale.

La giornata prevede inoltre la presentazione delle attività delle Aree protette e delle loro produzioni enogastronomiche, il pranzo presso l'Azienda Agricola Terrini e la visita guidata del Santuario del Santissimo Crocifisso di Boca.

La giornata è organizzata in collaborazione con il Club per l'UNESCO Terre del Boca.



Per motivi organizzativi si richiede una cortese risposta circa la partecipazione alla giornata del 16 dicembre 2018.