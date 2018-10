Poco oltre il 33 per cento: non raggiunge il quorum il referendum indetto nel Verbano Cusio Ossola per il passaggio della provincia dal Piemonte alla Lombardia. Lo spoglio nelle 225 sezioni dei 76 comuni del VCO ha detto che solo il 33,20 per cento degli aventi diritto al voto è andato alla urne, percentuale inferiore al 50 per cento più uno necessaria a validare la consultazione.