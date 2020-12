Previste nevicate fino a basse quote

Tra il 1° e il 2 gennaio previsti dai 5 ai 20 cm di neve in pianura e molta di più in quota. Lo annuncia l'Arpa. "Una vasta saccatura polare - spiegano dagli uffici dell'Arpa Piemonte - , che domina lo scenario europeo, porterà da domani un nuovo peggioramento. Il primo giorno dell'anno, in particolare nelle ore pomeridiane, vedrà precipitazioni nevose su tutta la regione, di debole intensità con valori più intensi sui rilievi meridionali. Sabato mattina le precipitazioni aumenteranno ancora come intensità, ma la quota delle nevicate subirà un aumento progressivo, dai 200-300 m del mattino a oltre 600 m nel tardo pomeriggio, quando i fenomeni si attenueranno comunque gradualmente.

I quantitativi attesi dell'evento vanno dai 5 ai 20 cm sulle zone pianeggianti, con i valori più elevati sulle pianure del basso Piemonte, mentre sui rilievi alpini e appenninici, a seconda del settore, si avrà dai 50 a oltre 100 cm di neve. Ad eccezione delle zone alpine occidentali, il Piemonte è in allerta gialla per neve: potranno verificarsi disagi alla viabilità ed interruzioni dei servizi nell'erogazione dei servizi".