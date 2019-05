Domenica 19 maggio alle ore 16.30 presso l’Ossola Outdoor Center di Crevoladossola si terrà, a cura della redazione de “Il Rosa”, giornale di Macugnaga e della Valle Anzasca, la presentazione del Turismo Lento in Ossola.

Il 2019 è l’anno del turismo lento: itinerari sostenibili in modalità slow e l’Ossola è il regno del Turismo Lento! Il Monte Rosa, le Aree Protette, la Val Formazza, Bognanco e Vigezzo. Le montagne. Le storiche mulattiere. I sentieri alpestri. I suoi piccoli villaggi immersi in profondi silenzi ma ricchi di storia, tradizione e cultura. I valichi frequentati da pellegrini, predicatori, viandanti, mercanti, pastori, alpinisti e “spalloni”.

Un lento camminare che in Val d’Ossola offre paesaggi suggestivi e unici in ambienti naturali di alta valenza dove la biodiversità alpina regna sovrana.

Il Turismo lento dà vita a realtà spesso abbandonate, dimenticate o poco conosciute.

Viaggiare lentamente. Ammirare il paesaggio prendendosi il tempo per gustare l’atmosfera. Apprezzare la fatica cogliendo le sfumature del percorso. Carpire e capire la bellezza e la profondità dei luoghi attraversati.

Il Turismo lento è un turismo di alta qualità che può essere il motore di sviluppo dei territori montani.

In questo contesto la Redazione de “Il Rosa”, giornale di Macugnaga e della Valle Anzasca presenta itinerari storici che percorrono il territorio della Val d’Ossola:

"Bernardo delle Alpi: un cammino millenario"

Illustrato e documentato da Enrico Rizzi, scrittore e storico della civiltà delle Alpi, andiamo alla scoperta di questo antico Cammino: “San Bernardo è stato un pioniere ha insegnato mille anni fa a vincere le paure della montagna a vincere gli animali feroci le leggende e a portare l'uomo a vivere in montagna e ad assistere i pellegrini. La colonizzazione della montagna si aprì nell’XI secolo, nell’età di San Bernardo”.

“Camminaitalia il trekking più lungo del mondo”

Riconosciuto dall’americana CNN come il trekking più lungo del mondo, il “Camminaitalia” unisce idealmente Santa Teresa di Gallura a Trieste oltre 6 mila chilometri. Turismo lento attraverso l’Italia, fra Appennini e Alpi. Teresio Valsesia, giornalista e ideatore nonché artefice della lunga camminata, presenterà le tappe relative alla Val d’Ossola illustrando gli aspetti escursionistici, storici, culturali e paesaggistici della traversata integrale degli Appennini e delle Alpi.

Tour del Monte Rosa (TMR)

Il panoramico itinerario che si sviluppa intorno al Monte Rosa, toccando le suggestive località delle sue vallate. Saranno Roberto Marone e Renato Boschi ad illustrare questo affascinante itinerario alpino già utilizzato dalle antiche popolazioni walser per le loro emigrazioni. Alti valichi alpini. Paesi e paesaggi incantati. Vette che si innalzano oltre i quattromila metri. Ghiacciai. Verdeggianti pascoli di montagna. Acque cristalline. Grandi silenzi. Un mondo da scoprire lentamente, al passo delle montagne.

