Impianti neve, Sacri monti, parco di villa San Remigio tra gli investimenti regionali per il turismo nel 2018

Sono stati presentati gli investimenti previsti per il 2018 dall'assessorato alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte. "Tra 2016 e 2107 sono stati messi in campo oltre 130 milioni di euro, per il 2018 previste ulteriori risorse", si legge nel comunicato. "Una scelta strategica, che deriva dalla consapevolezza - sottolinea l’assessora Antonella Parigi - che si tratta di interventi necessari per permettere la crescita e la competitività di questi comparti economici".

Di diretto interesse per il VCO troviamo i fondi regionali per il sistema neve. Nei finanziamenti rimarranno escluse le Valli Olimpiche fanno sapere dall'assessorato dove precisano che "sono in fase di definizione gli impianti sciistici che saranno coinvolti attraverso specifici accordi di programma per interventi di potenziamento, ammodernamenti e ampliamento degli impianti di risalita e dell’innevamento artificiale; nel frattempo si stanno ricercando ulteriori fondi per poter coprire in modo uniforme le piccole stazioni sciistiche del territorio".

In via di definizione e quantificazione, i fondi Fesr che saranno destinati ai Sacri Monti, nell'ambito degli interventi per 30 milioni dedicati a Residenze Sabaude e Siti Unesco.

Sempre dai fondi europei, si conta di poter destinare risorse (anche in questo caso gli importi sarebbero da definire) per il recupero del parco di Villa San Remigio, a Verbania, devastato dal tornado del 2012.

Le attività promozionali (partecipazione a fiere, gli stati generali del turismo con la Cina) sono gli altri ambiti che vedranno assegnato al VCO un posto di rilievo. A tal proposito, al Circolo dei Lettori di Torino, si presenta oggi la guida Lonely Planet del Piemonte realizzata da Giacomo Bassi, Sara Viola Cabras, Anita Franzon. In copertina campeggia una straordinaria immagine dell'Isola Bella, anche questa è promozione.