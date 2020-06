Da ieri a Domodossola azzerati i contagi di Covid 19

Oggi l'Italia fa un altro importante passo per il ritorno alla normalità, dalla scorsa mezzanotte infatti si può tornare a viaggiare liberamente tra regioni. Un ritorno alla quotidianità lento che negli ultimi giorni però ha portato politici ed esperti a lasciarsi andare a dichiarazioni ottimistiche.

Anche Domodossola da ieri può, al momento, dirsi fuori dall'emergenza. Si perchè da martedì 2 giugno il sito della Regione Piemonte che riporta i dati dei contagi divisi per Comune, segna 0 pazienti contagiati nel capoluogo ossolano. Va detto che i contagi riportati si basano sui tamponi effettuati, motivo per cui anche nelle scorse settimane, fin dalla messa online del portale regionale, i numeri domesi, oltre che degli altri Comuni, non sono mai stati troppo convincenti.

Hanno toccato punte di 54 contagi in una città di poco più di 18mila residenti, ma va sottolineato ancora una volta che i contagi riportati nel sito regionale si basano sul numero dei tamponi. Comunque lo 0 riportato da ieri online sul sito è una notizia che non può che portare speranza e ottimismo dopo le difficili settimane vissute tra marzo e aprile anche a Domodossola.