Referendum: Zanetta e Reschigna, due uomini soli al comando

E’ stato il referendum di Valter Zanetta e Aldo Reschigna. Il voto per il passaggio del VCO alla Lombardia ha messo in evidenza una certa ''solitudine'' di due personaggi che hanno attraversato più fasi della politica attiva. Uomo di centro e poi centrodestra il primo; uomo di sinistra e poi centrosinistra il secondo.

Ma in questo referendum hanno sicuramente portato il peso sulle loro spalle, esponendosi e duellando in ogni occasione.

Zanetta cavando dal cilindro quest’idea dirompente e cavalcandola in ogni modo, come si monta un puledro selvaggio. Reschigna difendendo il suo ruolo di vicepresidente regionale e difendendo il Piemonte in ogni occasione, sino a strappare a Torino (in passato poco attenta al VCO, diciamolo) in po’ di soldi in questa fase finale della legislatura regionale.

I due sono stati i protagonisti della contesa referendaria, gliene va dato atto. Esposti al 100 per cento in prima persona e duellanti in più dibattiti. Il ruolo dei partiti è stato marginale. Più di di contorno ma mai incisivo.

Zanetta aveva un suo comitato in aiuto ma l’uomo di punta, solitario, è stato lui, con apparizioni a iosa e filmati diramati ovunque. Il futuro dirà se, come dicono i suoi avversari, che il fine è quello di rientrare alla grande nella politica, strappando un posto al sole alla prossime elezioni (europee?). O se il suo scopo era solo il bene del VCO in Lombardia. Certo Valter ha rimescolato le carte di un terreno politico oggi confuso e instabile, dove spesso la proposte latitano.

Reschigna non ha avuto aiuti dalla sua Regione e dai suoi compagni di partito regionali in questa campagna referendaria, eccezion fatta per un'apparizione di Chiamparino (prima molto critico e poi un parte dialogante) a Tecnoparco. Aldo ha portato il peso sulle sue spalle. Poteva fregarsene visto che non si ricandiderà più in Regione ma ha voluto tener fede al suo ruolo, dimostrando il suo attaccamento al VCO e al partito. Se il Pd lo proporrà per altri incarichi lo dirà solo l'imminente futuro.