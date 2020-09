La Provincia: “Particolare attenzione alle problematiche relative all’orso”

La Provincia del VCO dedica particolare attenzione alla recente comparsa della specie orso bruno (Ursus arctos),che si è manifestata sul territorio della Provincia VCO con una prima sporadica apparizione nel giugno 2019 e successive ripetute segnalazioni e riscontri fotografici dal maggio 2020, fino alla documentata presenza di un adulto segnalato nel Comune di Malesco in Valle Vigezzo ed una segnalazione di adulto con cucciolo in località Colma di Varzo, non ancora confermata da compiute indagini.

La comparsa di questa specie selvatica protetta, appartenente al gruppo dei "grandi carnivori", costituisce il primo caso in Piemonte e rappresenta un necessario nuovo impegno gestionale per i territorio.

Perciò la Provincia del VCO, attraverso il Servizio Tutela Faunistica, competente in materia di gestione della fauna selvatica, ha formalmente richiesto alla Regione Piemonte, dal giugno 2020, di attivare l'adesione alPiano d’Azione interregionale per la conservazione dell’Orso bruno sulle Alpi centro-orientali (PACOBACE)

( https://www.minambiente.it/pagina/piano-dazione-interregionale-la-conservazione-dellorso-bruno-sulle-alpi-centro-orientali ).

Tale Piano rappresenta il documento di riferimento per la gestione dell’Orso bruno (Ursus arctos) per le Regioni e le Province autonome delle Alpi centro-orientali, già approvato dal Ministero dell'Ambiente e da ISPRA, comprensivo di tutte quelle procedure tecnico-amministrative-autorizzative finalizzate alla conservazione della specie, ma anche alla convivenza con le attività antropiche, ovvero alla garanzia della sicurezza pubblica attraverso l'adozione di tutte le necessarie azioni di prevenzione.

Il Presidente della Provincia

Dottor Arturo Lincio